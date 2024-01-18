Москва, 18 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 января.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Конашенков отметил, что на данном направлении ВС России ударами авиации, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки и Андреевки.

В ведомстве добавили, что российскими войсками за сутки на донецком направлении уничтожено свыше 260 военных ВСУ, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей противника.

В ходе контрбатарейной борьбы были также поражены три артиллерийские системы М777 американского производства, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30, добавили в министерстве.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, освобождение Весёлого, как и любого другого населённого пункта на линии боевого соприкосновения, является знаковым моментом.

В разговоре с ИА Регнум он отметил, что Донецк — достаточно крупная агломерация, и если на каком-то участке оборона противника «пошатнулась» и есть возможность заходить с флангов противника, это является знаковым моментом.

Военный эксперт подчеркнул, что каждый освобождённый российскими войсками населённый пункт имеет огромное стратегическое значение, поскольку приближает главную цель спецоперации — полное освобождение Донбасса.

Менее месяца назад, в конце декабря 2023 года, ВС РФ освободили Марьинку. Об освобождении населённого пункта министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин 5 января заявил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как это было совсем недавно.