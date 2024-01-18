Москва, 18 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Появление российской военной базы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) позволило бы укрепить безопасность в этой стране. Об этом 18 января заявил посол РФ в Банги Александр Бикантов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет сомнений, что в случае реализации проекта создания российской военной базы на территории ЦАР ситуация в стране станет более безопасной», — приводит слова Бикантова ТАСС.

По его словам, это укрепит основу для защиты суверенитета ЦАР. В этом случае привлечение дополнительных иностранных контингентов в страну было бы бессмысленным. Сейчас ситуация в сфере безопасности в ЦАР улучшается благодаря армии страны при поддержке российских инструкторов.

Дипломат добавил, что переговоры о создании базы ведутся по линии оборонных ведомств двух стран.

Бикантов отметил, что сейчас ЦАР находятся 1890 российских инструкторов, среди которых военные специалисты различных профилей, инструкторы для подразделений полиции и жандармерии.

Он подчеркнул, что власти ЦАР хотят увеличить число российских инструкторов в стране, но конкретные сроки и возможная численность контингента пока обсуждаются.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщил, что переговоры с РФ по созданию российской военной базы в стране ещё не завершились. Он отметил, что в России заявили о готовности поддержать армию ЦАР, чтобы помочь с решением проблем в сфере безопасности.

До этого посол ЦАР в Москве Леон Додону заявил, что республика нуждается в том, чтобы в ней создали российскую военную базу, на которой будет до 10 тысяч солдат. Также предполагается, что они при необходимости смогут действовать в других странах.

В апреле 2023 года президент Экономического и социального совета ЦАР Таинга Полоко отметил, что Россия, предоставляя военную помощь республике, помогает обеспечить устойчивый мир в регионе. До этого там на протяжении 30 лет были проблемы с безопасностью, которые мешали экономическому развитию ЦАР.