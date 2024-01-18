Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали студента, который разбил топором банкоматы и автомобиль. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что в отделении банка на улице Долгоозерной неизвестный разбивает банкоматы топором. Чуть позже пришёл сигнал о том, что на Ситцевой улице неизвестный крушит топором стёкла автомобилей.

«Спустя пару минут по горячим следам у дома 28 по Богатырскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан предполагаемый злоумышленник — 21-летний студент четвёртого курса вуза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник доставлен в отдел полиции для разбирательства, его мотивы выясняются.

Всего от ударов топором пострадали четыре банкомата, а также автомобиль Renault, у которого разбито лобовое и боковые стёкла.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Таиланде 24-летний россиянин с топором устроил дебош в здании администрации Пхукета. Он разбил стеклянную дверь в офисе главы региона, после чего украл мотоцикл и скрылся с места происшествия. Позже его задержала полиция. В ходе расследования у мужчины на ногах были обнаружены многочисленные порезы от стекла, его госпитализировали. Ожидается, что после того, как он пройдёт лечение, ему будут предъявлены обвинения.