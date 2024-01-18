Махачкала, 18 января, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Ещё один ребёнок, пострадавший в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, умер в больнице, сообщила 18 января пресс-служба минздрава Дагестана в своём Telegram-канале.

Официальный канал Министерства здравоохранения РД

«Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы», — сказано в сообщении.

В Минздраве уточнили, что всего в результате взрыва погибли трое детей. Ранее сообщалось о смерти второго ребёнка — мальчика двух с половиной лет, который получил ожоги практически 100% поверхности тела.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 января в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале произошёл взрыв из-за утечки газа, вспыхнул пожар. В доме находилась семья из пяти человек — двое взрослых и трое детей. Всех госпитализировали с ожогами, один из детей скончался сразу. Проверки по факту ЧП начали Следственный комитет и прокуратура.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.