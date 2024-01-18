Киев, 18 января, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bloomberg, что Украина стремится организовать телефонный разговор главы киевского режима Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу так называемой «формулы мира».

По его словам, правительство настаивает на прямом канале связи между главами государств.

Кулеба отметил, что есть вещи, о которых они могут поговорить, добавив, что «формула мира» Зеленского — это способ восстановить долгосрочный справедливый мир на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, сообщала, что Китай не удовлетворил просьбу Украины о переговорах в Давосе между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и Зеленским.

Представители Китая, по сведениям источников, намеренно не стали встречаться с главой киевского режима. Издание сообщило, что украинская делегация при этом не скрывала желания переговорить в Швейцарии с китайскими официальными лицами, но Зеленский «отправился домой без желанной встречи, что стало ударом по Киеву».

Глава киевского режима, в свою очередь, заявил, что это именно он не собирался встречаться с премьером Госсовета Китая. По словам Зеленского, он будет встречаться лишь с председателем Си Цзиньпином — тем, кто принимает решения.

Ранее украинский лидер не раз проводил встречи с иностранными представителями и более низкого ранга, чем премьер КНР.

Украинские власти сожалеют о том, что в обсуждении так называемой «формулы мира», которую выдвинула ранее Украина, не участвует Китай, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе.