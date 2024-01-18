Симферополь, 18 января, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В Республике Крым частично пропало электричество из-за аварийного отключения на Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты», — сообщил глава республики.

Вместе с тем Аксёнов попросил жителей полуострова доверять только официальным источникам информации.

Ранее, 13 января, жители нескольких районов Ростова-на-Дону и ряда городов Ростовской области остались без света и тепла.

В частности, об отключении света и перебоях в подаче тепла сообщили жители Западного и Чкаловского жилых массивов, а также жильцы ЖК «Красный Аксай». Перебои с электричеством произошли также в частях других городов Ростовской области — Батайске, Новочеркасске и Белой Калитве.

В пресс-службе энергетической компании «Россети Юг» пояснили, что решение о вводе графиков временного отключения в ряде районов Ростовской области принято региональным диспетчерским управлением по Ростовской области СО ЕЭС России из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях.

К концу дня электроснабжение было восстановлено.

Как передавало ИА Регнум ранее, 6 января город Золотое-5 в ЛНР был обесточен в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи. Тогда без электроснабжения осталось 12 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией более 670 абонентов.