Москва, 18 января, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Владимир Путин назначил космонавта Сергея Крикалёва спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Указ главы государства был подписан 18 января.

Рамиль Ситдиков Источник: Фотохост-агентство РИА Новости /РИА Новости Космонавт Сергей Крикалёв

«Назначить специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалёва Сергея Константиновича», — сказано в тексте указа.

Ранее этот пост занимал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Сергей Крикалёв родился в 1958 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского механического института он работал инженером-разработчиком в НПО «Энергия».

Крикалёв был отобран для подготовки к космическим полётам в 1985 году и совершил первый полёт в 1988 году в качестве бортинженера. Всего он провёл шесть полётов и в общей сложности находился в космосе в течение 803 суток.

В 1989 году Крикалёв был удостоен звания Героя СССР, а в 1992 году — звания Героя России.

Сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы, заявил Владимир Путин в октябре 2023 года на совещании по развитию ракетно-космической отрасли. Несмотря ни на какие сложности, МКС работает, отметил президент.

Государство заинтересовано в развитии частных космических компаний в стране, для этого необходимо создавать условия и рынок, заявил Владимир Путин в тот же день в ходе встречи с молодыми специалистами космической отрасли. В этой сфере должно быть выгодно работать, сказал президент.