Берлин, 18 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Украинские войска ощущают нехватку боеприпасов и безумный напор со стороны Вооружённых сил РФ. Об этом 18 января заявил мэр Киева Виталий Кличко немецкому журналу Bild.

Стрингер /РИА Новости Мэр Киева Виталий Кличко

«Уже несколько месяцев существует огромная нехватка боеприпасов. Идёт безумное давление со стороны России», — сказал Кличко.

По его словам, для Украины, у которой нет достаточного количества бойцов и боеприпасов на линии фронта, настало трудное время.

Также Кличко добавил, что его разочаровало решение бундестага, который большинством голосов отклонил поставку Киеву крылатых ракет Taurus.

Как ранее сообщало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что украинская армия из-за отсутствия помощи США уже близка к истощению запасов некоторых вооружений. По его словам, командование ВСУ должно принимать в расчёт неопределённость с поставками военной помощи от союзников, когда планирует свои действия.

Американский журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на данные от украинских военных, написал, что острая нехватка снарядов сказалась на артиллеристах ВСУ. Из-за этого темпы стрельбы в последнее время упали на 80–90%.

Немецкий генерал в отставке Роланд Катер заявил, что Вооружённые силы России имеют значительное превосходство над украинской армией в зоне проведения спецоперации.