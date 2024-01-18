Москва, 18 января, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил в отношении главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, сообщили в СК 18 января.

Кадр из видео Усман Баратов

«По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции», — сказано в сообщении СК.

Баратова доставили в подразделение столичного управления СК для проведения следственных действий. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления, добавили в Следственном комитете.

Днём ранее, 17 января, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны Баратова.

К председателю СК обратились российские военные корреспонденты, рассказали в Следственном комитете. Военкоры обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации. Участников СВО Баратов в своём посте назвал «петухами».

Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана, но военкоры отмечали, что между моментом публикации и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

18 января руководители узбекских национально-культурных организаций России в своём заявлении назвали высказывания Баратова невежеством и хамством, а также заявили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации.