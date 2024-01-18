Вашингтон, 18 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Запад не пойдёт на крайние меры ради спасения Украины, заявил 18 января бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х (бывшая Twitter), комментируя опубликованный главой киевского режима Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА Регнум

«Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима», — ответил Риттер в комментарии.

Конфликт на Украине закончится тем, что киевский режим сдастся, написал он, добавив, что у Украины был шанс для переговоров в апреле 2022 года, однако Киев его отверг.

«Теперь ваши американские и европейские союзники убегают», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в этот же день, что руководители западных стран уже осознают совершение ими ошибки в украинском вопросе, но пока не могут эту ошибку признать.

Киевский режим, указал он, должен отказаться от идеи вступления в НАТО, а также от практикуемой им сейчас нацистской риторики, это часть реалистичных условий завершения конфликта. При этом очевидно, добавил Лавров, что киевские политики ничего не решают и говорить об урегулировании ситуации на Украине можно только с западными руководителями, но сейчас Запад не заинтересован в начале каких-либо переговоров.

Чтобы не проиграть войну на Украине окончательно, США могут решиться применить там ядерное оружие, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, для Джо Байдена поражение Киева будет наихудшей ситуацией. Аналитик уверен, что в этом случае глава Белого дома проиграет президентские выборы. Это может привести к инициации судебных процессов из-за скандала вокруг его сына Хантера Байдена.