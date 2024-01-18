Москва, 18 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Должностным лицам Республики Кипр, причастным к провокации против одного из российских журналистов и одного из сотрудников посольства РФ на Кипре, запрещён въезд в Россию, сообщили 18 января в МИД РФ.

Joko /Global Look Press

«В рамках демарша в МИД России 18 января Посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей (октябрь 2023 года) в отношении аккредитованного в Никосии собкора «Российской газеты» А. Г. Гасюка и сотрудника Посольства России Д. В. Дойникова», — сказано в сообщении министерства.

Въезд на территорию России запрещён должностным лицам, непосредственно причастным к провокации, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Гасюк был задержан на Кипре 5 октября 2023 года. При задержании также пострадал оказавшийся рядом сотрудник российского посольства Дмитрий Дойников. Поводом для задержания Гасюка стали обвинения в нарушении им административного режима пребывания на острове.

6 октября в МИД России вызвали посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса. Ему выразили категорический протест, назвав действия властей греческой республики неприемлемыми и провокационными, а обвинения надуманными. Гасюк вернулся в Россию утром 7 октября.

Выдворение Гасюка с Кипра стало очередным шагом Запада по подавлению источников альтернативной информации, заявила 7 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия кипрских властей беспардонными и отметила, что на семью журналиста оказывали психологическое давление, а его самого жестоко избили, нанеся увечья.