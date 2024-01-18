Москва, 18 января, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) государственное обвинение запросило четыре года и 11 месяцев колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

РИА Новости/Кирилл Зыков Игорь Стрелков

«Государственный обвинитель запросил для Гиркина основное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев колонии общего режима и дополнительное — в виде лишения права заниматься администрированием сайтов в телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет на три года», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как передавало ИА Регнум, Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. С этого времени он находится под арестом в следственном изоляторе.

Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (по ч. 2 ст. 280 УК РФ). По этой статье обвиняемому грозит до пяти лет заключения. Свою вину Стрелков отрицает.

В 2014 году Игорь Стрелков несколько месяцев руководил отрядом ополченцев в ходе боёв с ВСУ в Славянске (ДНР). В начале июля 2014 года подразделение Стрелкова по его приказу отступило из города.

С 12 мая по 14 августа 2014 года он командовал Вооруженными силами ДНР. 16 мая 2014 года Стрелкова назначили министром обороны этой республики. В августе того же года его отправили в отставку. После этого Стрелков покинул Донбасс.