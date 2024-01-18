Донецк, 18 января, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) вынесен приговор боевому медику ВСУ Ивану Паскалову за убийство двух мирных жителей в Мариуполе, он получил 28 лет колонии строго режима, сообщила 18 января пресс-служба Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, Верховным Судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор боевому медику взвода войсковой части 3057 Ивану Паскалову», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов) и пп. «а», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти).

Следствие установило, что с 10 по 21 марта 2022 года Паскалов нёс военную службу в пункте управления «Окоп» в Мариуполе, где наблюдал за передвижением всех лиц в этой местности. В один из дней он увидел двух мужчин, передвигавшихся на велосипедах. На его требование остановиться для проверки документов они ответили отказом, после чего украинский военный по радиосвязи доложил об этом своему командиру Александру Кузьменко. Тот отдал приказ «в расход».

Как следует из показаний свидетелей, Паскалов осуществил две коротких очереди в направлении велосипедистов. Пострадавшие упали и перестали подавать признаки жизни. Однако он совершил ещё две короткие очереди выстрелов, чтобы наверняка убить мужчин.

«Приговором суда Паскалову заочно назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — уточнили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в ДНР суд приговорил к пожизненному лишению свободы пулемётчика украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Михайленко. Он виновен в расстреле автомобиля с мирными жителями города Мариуполя.

Суд установил, что Михайленко увидел гражданский автомобиль с белыми лентами и надписями о том, что в машине дети, в Мариуполе 19 марта 2022 года. Однако он расстрелял машину, выполнив тем самым приказ своего руководства о ликвидации мирного населения. Двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик умерли сразу. Бабушка и другие двое детей смогли спастись.

15 января суд в Донецке приговорил украинского морского пехотинца к 25 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе. В начале марта 2022 года он прицельными выстрелами из автомата расстрелял движущийся по улице Заозёрной в Мариуполе автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате полученных ранений мужчина умер на месте преступления.