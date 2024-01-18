Белгород, 18 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу на два месяца второго фигуранта уголовного дела об избиении прохожих на городских улицах, сообщили 18 января в пресс-службе суда.

Следственный комитет России

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в суде.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее суд арестовал 19-летнего молодого человека, который обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появились видеозаписи с нападением банды молодых людей на белгородцев. На кадрах подростки снимали нападения на видео и размещали в интернете. Уже установлено, что трое из них ранее были судимы.

СК возбудил уголовное дело по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности и покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти. 17 января правоохранители задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и разжигании вражды участниками уличной банды подростков.