Париж, 18 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. На западе Франции неизвестные совершили нападение на лицей, два человека пострадали. Об этом 18 января написала газета Parisien.

eparisien. fr

«Один ученик и одна учительница получили лёгкие ранения в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей имени Маргариты де Валуа в городе Ангулеме», — говорится в сообщении.

По данным издания, нападавшие применили против учеников слезоточивый газ, после чего скрылись с места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября 2023 года в городе Аррасе на севере Франции мужчина с холодным оружием атаковал школу, убив учителя и ранив несколько человек. Инцидент произошёл в лицее Гамбетта, нападавший являлся бывшим учеником школы. Полиции удалось задержать нападавшего.