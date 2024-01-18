Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Мероприятия в память о героях блокады Ленинграда провели 18 января участники движения «Волонтёры Победы». Об этом сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.

волонтёрыпобеды

Со дня прорыва блокады Ленинграда исполнился 81 год. Блокадное кольцо было разорвано 18 января 1943 года, но один из самых страшных периодов Великой Отечественной войны полностью завершился 27 января 1944 года, когда город был освобождён.

«И с сегодняшнего дня до 27 января мы с помощью различных форматов познакомим современное молодое поколение, а также всех неравнодушных жителей страны с историей стойкости, выдержки и храбрости — историей освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — отметила исполнительный директор движения Анастасия Рябова.

Добровольцы будут навещать ветеранов Великой Отечественной войны, проводить акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти, возложат цветы к мемориалам, посвящённым блокаде. Акции пройдут не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России.

Акция «Блокадный хлеб» стартовала на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Сергея Кирова. В ходе акции добровольцы рассказывают о кусочке хлеба весом в 125 граммов, который стал одним из символов блокады, героизма и стойкости ленинградцев. Такой была минимальная дневная норма выдачи хлеба зимой 1941–1942 годов.

Жителям России будут вручать ещё один символ Ленинградской победы — блокадную ленту и информационную листовку с исторической справкой. Лента ведёт свою историю от ленты к медали «За оборону Ленинграда», которая была учреждена в 1942 году.

Добровольцы проводят уроки памяти в образовательных организациях. По словам школьницы из посёлка Заполярный (ЯНАО) Полины Олейник, героизм, стойкость и мужество ленинградцев невозможно описать словами.

«Урок памяти сопровождался выставкой экспонатов, благодаря которым мы смогли ощутить атмосферу того времени», — рассказала девочка.

Церемонии с возложением цветов к мемориалам, посвящённым блокаде, прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Кирове и других регионах России.

Детей войны, жительниц блокадного Ленинграда волонтёры навестили в Воронежской и Ульяновской областях и Башкирии.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» 23 января откроется выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда». Посетить подобные экспозиции можно будет не только в Петербурге, но и в 20 исторических парках крупнейших российских городов.