Мельбурн, Австралия, 18 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Даяна Ястремская и получившая французское гражданство Варвара Грачёва вместо рукопожатия стукнулись ракетками после матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Михаил Терещенко/ТАСС Даяна Ястремская

Ястремская победила в игре со счётом 6:3, 6:2. После матча она, подойдя к сетке, предложила сопернице стукнуться ракетками.

Как сообщало ИА Регнум, о намерении сменить российское гражданство на французское уроженка Москвы Грачёва объявила в марте 2023 года. В июне агент теннисистки сообщил, что процедура завершена, после чего Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила Грачёву как представительницу Франции. В эту страну спортсменка переехала в 2016 году.

В минувшем году Грачёва проиграла украинке Марте Костюк в финале турнира в американском Остине. Теннисистки воздержались от традиционного рукопожатия и совместного фото.