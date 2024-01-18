Курск, 18 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Курске женщину-опекуна будут судить за истязание девятилетней девочки-инвалида. Об этом 18 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов, ИА Регнум

Отмечается, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершённое в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости».

Следствие установило, что обвиняемая являлась опекуном девятилетнего паллиативного ребёнка, который не может обходиться без посторонней помощи, двигаться и самостоятельно обслуживать себя.

«В период с 19 по 28 декабря 2022 года, не желая проявлять должную заботу о ребёнке-инвалиде, под видом мер воспитательного характера она неоднократно била подопечную, причиняя физические и психические страдания», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в суд также направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой 800 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

Как сообщало ИА Регнум, 57-летнюю жительницу Омска обвинили в истязании, оскорблениях и избиениях троих детей 14, 13 и 9 лет. Она была их опекуном и жестоко обращалась с ними. По данным следствия, преступления в отношении детей совершались в период декабря 2020-го по сентябрь 2022 года. Детей у обвиняемой забрали и поместили в реабилитационный центр.