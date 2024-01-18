Минск, 18 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Если компании из недружественных стран уходят с белорусского рынка, то республика может разобраться сама с их имуществом, «досвидос», заявил 18 января президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводятся на его сайте.

Кадр из видео Александр Лукашенко

«Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаём, не передаём, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос — мы разберёмся сами», — сказал он.

По словам Лукашенко, как показывает ситуация с McDonald’s, Белоруссия «прекрасно в этом разобралась».

Он отметил, что Белоруссия может и должна заниматься импортозамещением в сегментах, которые оставляют иностранные инвесторы.

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Как передавало ИА Регнум, Белоруссия подверглась западным санкциям в 2022 году из-за сотрудничества с Россией на фоне спецоперации на Украине. С начала 2023 года республику покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ретейлер H&M.

В марте 2023 года минфин США сообщил о введении санкций против белорусских компаний БелАз и МАЗ, а также Центризбиркома. Кроме того, в чёрный список США попал авиалайнер Александра Лукашенко (Boeing 737).

Кроме того, как сообщал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, после начала специальной военной операции власти Украины расторгли десятки двухсторонних договоров и незаконно конфисковали белорусское имущество на сумму в 1 млрд долларов.