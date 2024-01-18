Москва, 18 января, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Победитель Кубка России по футболу, блогер, резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, Евгений Шамин рассказал о футболе в России, своей истории успеха, а также дал советы тем, кто только начинает путь в блогосфере. Подробности о становлении блогера в новой профессии рассказали ИА Регнум в центре «Инсайт Люди».

«Инсайт Люди» Евгений Шамин

Евгений Шамин начал заниматься футболом с шести лет, после переезда в Москву. «Можно сказать, так началась моя первая любовь, которая длилась 20 лет», — отмечает он. Однако после того, как команда выиграла Кубок России, ситуация стала ухудшаться: зарплата снижалась, количество переездов росло, и футболист принял решение менять свою жизнь.

«Мой дедушка был журналистом, учил телеведущих, и я решил попробовать, в том числе вести свои социальные сети. Хотя в футболе это запрещали из-за дисциплины. Я пошел учиться в Останкино на телеведущего, правда не доучился», — рассказывает Шамин. Во время обучения он устроился на работу на передачу «Ты не поверишь». По его словам, телевидение дало ему колоссальный опыт. «Звонили посреди ночи и говорили: у Киркорова день рождения, езжай и снимай», — вспоминает он.

Подписчиков Шамин начал набирать года два назад. Все началось со звонка знакомого, который рассказал о наборе команды в новое шоу «Медиафутбол». «Я пошел на риск, ведь на телевидении все было стабильно, но он оправдался. После этого начал вести свой канал на YouTube, завел другие социальные сети. С этого все и началось», — рассказывает он. «Помню, как радовался первым 10 тысячам просмотров на выпуске. Наша команда дошла до полуфинала: сыграла в «Лужниках», на «Открытие Арена», в Казани, Нижнем Новгороде», — добавляет он.

В виде турниров медиафутбол появился года два-три назад. Однако есть и медиафутбольные команды как «Амкал» и 2DROTS, которые существуют уже более семи лет. Их популярность вполне объяснима: зрители хотят видеть не только спортивные соревнования, но и эмоции, драму, смех. Аналогичный механизм используется и в других форматах, например, в поп-ММА.

Начинающим блогерам Шамин советует не переживать относительно того, что идею кто-то уже использует. «У меня тоже бывают случаи, когда в голове появилась идея, захожу в интернет и вижу, что это уже кто-то снял. Но мне в «Останкино» говорили: нет смысла придумывать, все уже сняли. Лучшее, что ты можешь сделать — адаптировать под себя», — поясняет он. Обилие контента останавливает многих, кто потенциально мог бы развиваться в блогосфере. «На самом деле, лучше не ждать эту вау-идею, а не бояться и пробовать. Может кому-то понравится, как преподнесете информацию именно вы», — отмечает Шамин.

По мнению Шамина, главное — определиться со своей нишей и снимать про нее. «Обязательно смотрите аналитику у других блогеров, что нравится пользователям, анализируйте тренды. Многие блогеры снимают по 10 лет, чтобы найти свою аудиторию», — говорит он. «Моя главная ошибка — я начал снимать, что хотел и наивно полагал, что видео в любом случае залетит в тренды. Но это так не работает. На самом деле блогерство — большой труд, который остается за кадром», — заключил он.