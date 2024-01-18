Стокгольм, 18 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Скончался шведский актер Торстен Валунд, который сыграл в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка» роль Гюнвальда. Об этом сообщили родственники артиста Sveriges Radio.

kino-teatr.ru Актер Торстен Валунд

Торстен Валунд умер 16 января 2024 года. Ему было 85 лет.

На счету актёра более 90 ролей в кино и сериалах. Жителям СССР, а потом и России он больше всего запомнился ролью именно в картине совместного производства Советского Союза и Швеции «Интердевочка», снятой в 1989 году.

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