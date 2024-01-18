Умер шведский актер Торстен Валунд, который снялся в «Интердевочке»
Стокгольм, 18 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Скончался шведский актер Торстен Валунд, который сыграл в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка» роль Гюнвальда. Об этом сообщили родственники артиста Sveriges Radio.
kino-teatr.ru
Актер Торстен Валунд
Торстен Валунд умер 16 января 2024 года. Ему было 85 лет.
На счету актёра более 90 ролей в кино и сериалах. Жителям СССР, а потом и России он больше всего запомнился ролью именно в картине совместного производства Советского Союза и Швеции «Интердевочка», снятой в 1989 году.
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