Белгород, 18 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Белгорода 18 января заключил под стражу сроком на два месяца одного из фигурантов уголовного дела об избиении прохожих на улицах города, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

РИА Новости/Владимир Песня

«По ходатайству органов следствия судом в отношении 19-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении управления.

Рассмотрение ходатайства об избрании аналогичной меры в отношении подростка, ещё одного фигуранта дела, продолжается, добавили в СК.

Преступная группа состояла из шести человек, пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних, задержаны, ещё один подозреваемый находится в розыске, отметили в Следственном комитете.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появились видеозаписи с нападением банды молодых людей на белгородцев. На кадрах подростки снимали нападения на видео и размещали в интернете. Уже установлено, что трое из них ранее были судимы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что резонансная ситуация с группой агрессивных подростков, нападавших на прохожих в Белгороде, требует быстрой и жёсткой реакции.

В Следственном комитете ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности и покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Жители Белгорода очень обозлены на банду, требуют сурового наказания, и они правы, ведь и без того недопустимые групповые избиения беззащитных детей происходят в ситуации, когда люди гибнут на улицах под снарядами, отмечала ранее главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.