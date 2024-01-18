Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Народный артист России, певец Филипп Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон», который состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге.

Известия/ Эдуард Корниенко

В афише, опубликованной 27 декабря в соцсети «Вконтакте», «поп-король» ещё фигурировал. Фото Киркорова находилось рядом с изображениями Николая Баскова, Мари Краймбрери, Сергея Лазарева и Ирины Дубцовой.

Однако в анонсе, опубликованном 18 января, участие Киркорова в мероприятии больше не значится.

Как передавало ИА Регнум, после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой Киркорова также убрали с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», а телеканал ТНТ переснял сцены с участием певца. Кроме того, выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Скандальная вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.

Как пояснил сам Киркоров, он заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит. Певец подчеркнул, что как артист он существует только в России, любит родину, является патриотом и не пытается усидеть на двух стульях.

Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку.