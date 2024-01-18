Москва, 18 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Ещё 35 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, доставлены на самолёте в Москву. Об этом сообщает 18 января пресс-центр МЧС России.

МЧС России

«В Россию прилетели 35 наших соотечественников, включая 25 детей», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что всего в Россию эвакуированы 1193 гражданина России и члена их семей, которые пожелали покинуть зону палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал титаническими усилия, приложенные для вызволения соотечественников из зоны конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Он отмечал, что эвакуировать людей удалось благодаря сложным договорённостям.