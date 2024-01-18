Мельбурн, Австралия, 18 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Блинкова заявила, что на всю жизнь запомнит матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против представительницы Казахстана, третьей ракетки мира Елены Рыбакиной.

ТАСС/AP Photo/Andy Wong Анна Блинкова и Елена Рыбакина

Встреча второго круга турнира завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой, которая является 57-й ракеткой мира. Причём тай-брейк в третьем сете длился более 30 минут. Это был самый продолжительный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

«Мне не хватает слов, чтобы выразить все эмоции. Это был очень сложный матч, который мне очень понравился. В какой-то момент я себе сказала, что мне просто нужно это сделать. Этот матч я запомню до конца жизни, пока что это лучший день в моей жизни», — сказала Блинкова в интервью на корте.

В третьем круге Блинкова сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая является 26-м номером посева.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open. Встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2. Позднее пресс-служба турнира назвала Андрееву звездой.