Теннисистка Блинкова заявила, что на всю жизнь запомнит матч с Рыбакиной
Теннисистка Блинкова: победу над Рыбакиной запомню до конца жизни
Мельбурн, Австралия, 18 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Блинкова заявила, что на всю жизнь запомнит матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против представительницы Казахстана, третьей ракетки мира Елены Рыбакиной.
Встреча второго круга турнира завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой, которая является 57-й ракеткой мира. Причём тай-брейк в третьем сете длился более 30 минут. Это был самый продолжительный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.
«Мне не хватает слов, чтобы выразить все эмоции. Это был очень сложный матч, который мне очень понравился. В какой-то момент я себе сказала, что мне просто нужно это сделать. Этот матч я запомню до конца жизни, пока что это лучший день в моей жизни», — сказала Блинкова в интервью на корте.
В третьем круге Блинкова сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая является 26-м номером посева.
Как сообщало ИА Регнум, 17 января 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open. Встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2. Позднее пресс-служба турнира назвала Андрееву звездой.