Донецк, 18 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Музыкант Роман Билык (Рома Зверь) и группа «Звери» приехали в Донецк и провели встречу и концерт для студентов, волонтёров и дружинников. Об этом сообщила 17 января пресс-служба министерства молодёжной политики ДНР.

Кадр из видео

Участники коллектива пообщались с молодёжью и спели хором. По словам Билыка, такая встреча ему очень понравилась, он хотел бы приехать снова.

«Если у человека есть возможность куда-нибудь вернуться, это всегда хорошо!» — сказал Билык.

После выступления музыкант рассказал, что его бабушка и дедушка жили в Горловке и он, будучи ребёнком, обрывал в их саду вишни. Билык признался, что хочет снова увидеть тот самый дом.

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Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации России на Украине группа «Звери» опубликовала в соцсетях призыв «остановить военные действия». Коллектив выступал на Украине уже после того, как киевский режим начал войну против Донбасса. В 2023 году на фоне критики в РФ группа и её лидер Рома Билык приехали в зону спецоперации и выступили с концертом для российских бойцов.