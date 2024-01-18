Москва, 18 января, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки к клубе «Мутабор», сообщили 18 января «РИА Новости» в суде.

Аналогичное решение принял ранее и Хамовнический суд столицы.

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Как передавало ИА Регнум, 16 января Таганский суд зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку в клубе 21 декабря.

Соответчиком по иску заявлен оператор МТС, указано в картотеке дел суда.