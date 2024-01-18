Давос, Швейцария, 18 января, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил на экономическом форуме в Давосе, что украинцы не имеют права «просто дышать воздухом». По его словам, граждане страны должны или воевать, или работать.

Ukraine Presidency// Keystone Press Agency / Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

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Как сообщало ИА Регнум, мобилизация на Украине фактически проходит в принудительном порядке. В Одессе поиск новобранцев для ВСУ охватывает даже общественный транспорт. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) отлавливают людей на остановках города. Мобильные бригады по 10–15 человек останавливают автобусы прямо на маршруте, вытряхивая оттуда всех пригодных им мужчин. Чтобы уклонисты не могли сбежать, люди в камуфляже заходят сразу в двери, блокируя выход.