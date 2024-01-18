Киев, 18 января, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut в список «международных спонсоров войны». Об этом 18 января сообщает пресс-служба агентства.

ТАСС/Nicolas Maeterlinck/Belga via ZUMA Press

Отмечается, что швейцарская компания Barry Callebaut уплачивает налоги в бюджет России, имея на территории страны три фабрики.

По данным агентства, после начала СВО компания доставляла России шоколад под видом товаров первой необходимости. В ноябре 2022 года французское представительство компании поставляло свои какао-пасту и масло на одну из российских кондитерских фабрик, шоколад которой, по информации агентства, входит в сухпайки ВС России.

Как передавало ИА Регнум, Украина признала литовскую компанию — производителя товаров из морепродуктов Viciunai Group, чья продукция продаётся под брендом Vici, «международным спонсором войны». В ведомстве подчеркнули: пока внесённые в их список компании, включая Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, мировое сообщество получает «неправильный сигнал», что РФ остаётся частью международной экономики, а россияне видят, что «всё делают правильно».

В начале ноября Украина внесла швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «международных спонсоров войны» из-за того, что та продолжает работать в России. В ведомстве заявили, что компания получает в России около 2% от общей прибыли, но отказывается закрывать там свои производства. НАПК также обвинило швейцарскую компанию в том, что полки российских магазинов переполнены её продукцией, а также во ввозе в Россию технологического оборудования для развития бизнеса.