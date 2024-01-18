Симферополь, 18 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Сервисом, позволяющим платить с помощью биометрии лица, в 2024 году будут оснащены миллион терминалов по всей России. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в Симферополе на открытии головного офиса в Крыму.

Пресс-служба Сбера Открытие головного офиса Сбербанка в Крыму

«Сегодня в стране 200 тысяч терминалов [с сервисом отплаты по биометрии — ред.] установлено. До конца этого года миллион терминалов по всей стране будут установлены… Поэтому людям не нужно будет заботиться — носить с собой банковскую карточку — она становится анахронизмом, или телефон», — цитирует Грефа РИА «Новости». «Просто-напросто можно будет прийти, улыбнуться в терминал и сделать покупку в магазине, снять наличные — если нужны — или совершить любую операцию. Мы — единственный банк в мире, который это сделал», — сказал глава Сбербанка.

«Терминалы мы тоже делаем сами, очень важно было сделать их окупаемыми. Сегодня весь комплект по цене довели до приемлемой цифры и надеюсь, что так же как в свое время мы создали главное изобретение, которое пошло по всему миру — соединили номер банковского счета, который никто не может запомнить, с номером мобильного телефона. И по номеру мобильного телефона стали совершать переводы», — добавил Греф.

Пресс-служба Сбера Открытие головного офиса Сбербанка в Крыму

Головной офис Сбербанка в Крыму был открыт в Симферополе 18 января. На церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксёнов. В течение 2024 Сбербанк планирует увеличить свою долю присутствия в регионе, которая за первый год работы банка на полуострове достигла 12%. «В этом году планируем порядка 10 офисов еще открыть, удвоить количество наших банкоматов и как минимум удвоить нашу долю рынка здесь. Самое главное, что ставки кредитования в Крыму после нашего прихода резко упали. И все банки вынуждены сейчас тянуться до [уровня] наших сервисов. Потому что те сервисы, которые мы предлагаем в Крыму, они ничем не отличаются от сервисов, которые мы предоставляем в Москве или в любом другом населенном пункте нашей страны», — сказал Греф. На сегодняшний день на полуострове работает 14 офисов и порядка 130 банкоматов. Сбербанк объявил о планах начать работу на полуострове в январе 2023 г.

Первые отделения открылись в Ялте и Севастополе в мае, после начало работу отделение в Керчи. В октябре в Симферополе заработал первый офис для розничных клиентов, с середины ноября в столице Республики Крым работает крупнейший на полуострове офис для юридических лиц.