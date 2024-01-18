Москва, 18 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки в районе Новомихайловки на южнодонецком направлении одну атаку ВСУ, сообщил 18 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, на указанном направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Водяное ДНР.

«Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — сказал он на брифинге.

Как ранее передавало ИА Регнум, Министерство обороны показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные на опорных пунктах.

Также военное ведомство опубликовало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров