Москва, 18 января, 2024, 15:49 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки потеряли на донецком направлении более 260 военных, а также танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей, сообщили 18 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 18 января в Министерстве обороны сообщили об освобождении российскими войсками населённого пункта Весёлое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в минувшие сутки были поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников ВСУ и четыре склада ракет и боеприпасов противника, отметили в ведомстве.

Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 91 украинский беспилотник, сбили две ракеты «Точка-У», авиабомбу JDAM и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, рассказали также в Минобороны.

Накануне, 17 января, в Минобороны сообщили о нанесении поражения формированиям трёх бригад ВСУ на донецком направлении. Также были отражены шесть атак формирований бригад ВСУ. Кроме того, Вооружённые силы России наносили удары по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ, а также ряду иных объектов противника, включая базы горючего и склады боеприпасов, отметили в ведомстве.