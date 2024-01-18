Киев, 18 января, 2024, 15:58 — ИА Регнум. ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом на фронте, что стало актуальной проблемой, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

ТАСС/dpa/picture-alliance Рустем Умеров

«Дефицит боеприпасов и снарядный голод — это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооружённые силы», — приводит слова министра из его выступления на открытии конференции по созданию так называемой «артиллерийской коалиции» пресс-служба военного ведомства.

Умеров попросил страны Запада помочь Киеву решить эту проблему. Он назвал усиление артиллерийского потенциала одной из ключевых потребностей ВСУ.

Мероприятие проходит в Париже. Планировалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров выступит на ней лично, однако он обратился по видеосвязи, отменив поездку «по соображениям безопасности». Таким образом Умеров не смог побывать на промышленных объектах Франции, как это предполагала программа визита. В рамках «артиллерийской коалиции» Киев рассчитывает получать от Парижа самоходные артиллерийские установки Caesar и боеприпасы к ним.

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