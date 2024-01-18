Москва, 18 января, 2024, 15:49 — ИА Регнум. У западных политиков, которые заявляют о борьбе украинцев за европейские ценности, отсутствует совесть в отношении Украины, заявил 18 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

ТАСС/Kay Nietfeld/dpa Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

Так, он задался вопросом, есть ли совесть у канцлера Германии Олафа Шольца, главы немецкого МИД Анналены Бербок, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, которые заявляют о том, что нужно поддерживать Украину до самой победы, потому что она бьётся за демократические ценности.

Лавров призвал почитать их принятые Киевом законы по запрещению русского языка, образования, вообще всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма.

«Вот такие теперь европейские ценности, если верить заявлениям европейских политиков», — заключил министр.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своей пресс-конференции Лавров также заявил, что руководители западных стран уже осознают совершение ими ошибки в украинском вопросе, но пока не могут эту ошибку признать. Территории, контролируемые киевским режимом, ждёт, по сути, судьба Афганистана, добавил министр.

Киевский режим, указал он, должен отказаться от идеи вступления в НАТО, а также от практикуемой им сейчас нацистской риторики, это часть реалистичных условий завершения конфликта. При этом очевидно, добавил Лавров, что киевские политики ничего не решают и говорить об урегулировании ситуации на Украине можно только с западными руководителями, но сейчас Запад не заинтересован в начале каких-либо переговоров.