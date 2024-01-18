Москва, 18 января, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Российское проектно-конструкторское бюро АО ГосМКБ «Радуга», специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения, полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год. Об этом 18 января гендиректор предприятия Сергей Богатиков доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Минобороны России

По словам Богатикова, с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз.

«Мы, в принципе, по отдельным элементам за первое полугодие выполним задачу гособоронзаказа и перейдем сразу на 2025 год», — цитирует его слова Telegram-канал Минобороны.

Он также добавил, что предприятие удвоило рабочий персонал, закупило новое технологическое оборудование и оснастку, увеличило производственные площади, а также установило 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 января Шойгу поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) нарастить выпуск высокоточных авиаракет повышенной дальности.

Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов доложил Шойгу о том, что уже было испытано новое изделие с дальностью 310 км.