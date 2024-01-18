Москва, 18 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Государственные банки Турции начали частично осуществлять платежи из России, сообщил «РИА Новости» на условиях анонимности источник в банковской системе страны.

Известия/Александр Казаков

«Начали осуществлять некоторые переводы (из России)», — уточнил собеседник агентства, отказавшись уточнять, экспортеры каких секторов смогут получить переводы 18 января.

По его словам, ситуацию с российскими платежами через частные банки в Турции планируется нормализовать к 25 января.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Новое постановление имеет очень широкие формулировки. Утверждается, что «иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции».