Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещённой одну из песен рэпера Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) под названием «Гнида». Об этом 18 января сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Соцсети Scally Milano

Отмечается, что текст песни насыщен нецензурной бранью, а также содержит завуалированную пропаганду употребления психоактивных веществ, что негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей.

«Суд иск удовлетворил. Признал информацию, распространяемую посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года суд заблокировал несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano о пропаганде наркотиков, доступные для детей и подростков. Обозначенные в иске треки запретили к распространению по 14 ссылкам.

В мае в МВД РФ пригрозили уголовной ответственностью рэп-исполнителям, упоминающим в своих треках наркотики. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный и Административный кодексы.

В апреле 2023 года Telegram-каналы сообщили, что рэпер Scally Milano сбежал из России и улетел в Дубай после сорванного концерта в Санкт-Петербурге и возбуждённого в отношении него уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».