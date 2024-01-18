Москва, 18 января, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Для новых регионов России утверждён порядок финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил 18 января премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с правительством.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Мишустин.

Он отметил, что на эти цели в 2024 году предусмотрено выделение около 39 млрд рублей. Средства будут напрямую идти из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов.

Председатель правительства призвал руководителей новых территорий лично проследить за исполнением базовой программы ОМС.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Госдума России во втором и в третьем чтениях приняла закон об интеграции новых регионов в сферу здравоохранения. Документ посвящён особенностям правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья.

С 1 марта того же года в новых субъектах РФ заработали территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Председатель ФОМС Илья Баланин напомнил, что полис обязательного медстрахования даёт жителям новых регионов право на получение бесплатной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по всей России, включая все федеральные клиники.