Москва, 18 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. При строительстве метро в Красноярске будет задействовано до 9 тысяч специалистов, а реализация проекта поможет развитию города и привлечёт значительные инвестиции, заявил 18 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель совета директоров ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.

РИА Новости/ Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин

«Мы приступили к строительству метро в Красноярском крае. На пике строительства будет задействовано 9 тысяч специалистов. В основном все сибиряки. Часть из них даже наши сотрудники, которые строили наши тоннели. Это, конечно, даст большое развитие, инвестиции, рабочие места, налоги в регион», — сказал Байсаров.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Байсаров также доложил президенту о реализации других проектов группы компаний. В частности, он сообщил о завершении строительства двух первых трансграничных транспортных переходов между Россией и Китаем.

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16 января на встрече с руководителями муниципалитетов страны Владимир Путин отметил, что Красноярск, являясь географическим центром России, должен развиваться как один из центров компетенций страны. Этому поспособствует переезд в город крупных стратегических отечественных компаний, заявил президент, напомнив, что был инициаторов переезда в Красноярск ПАО «РусГидро».

О начале строительства метрополитена в Красноярске в группе компаний сообщили в мае 2023 года. Планируется возвести три подземных и одну надземную остановку скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта. Будут построены 17,2 километра подземных сооружений, включая перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения.

Ранее проект строительства метро в Красноярске уже начинали реализовывать в середине 1990-х годов, однако из-за проблем с финансированием он был заморожен.