Москва, 18 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 19 по 23 января пройдёт Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» и откроет Год семьи. Об этом ИА Регнум рассказали в Оргкомитете Года семьи.

Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА Новости

Отмечается, что в мероприятиях примут участие более 250 семей из всех 89 регионов России, а также настоящие профессиональные династии в разных сферах деятельности. Кроме того, на форуме буду представлены достижения отраслей и компаний, которые участвуют в сохранении и развитии семьи и семейных ценностей.

Согласно расписанию, в день открытия форума 19 января состоится концерт, в котором примут участие коллективы разных семей. После этого ожидаются выступления хора Первых и популярных российских исполнителей. Программа форума насыщенна разнообразными мероприятиями, включая семейные мастер-классы, турниры, творческие конкурсы и кинопоказы.

Как отметила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, участниками форума станут более 1000 человек, включая семьи героев спецоперации, а в самих мероприятиях смогут принять участие все посетители выставки «Россия».

«Участниками специальной программы форума «Родные — Любимые» станут более 1000 человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых», — отметила Голикова.

Кроме того, в рамках форума будет организован конкурс «Династии России», в ходе которого семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям и познакомят посетителей мероприятия с достижениями и памятными местами своих регионов.

Вместе с тем посетители выставки-форума «Россия» в рамках открытой программы смогут принять участие в мастер-классах, интерактивных лекциях и ярмарках. Посетителям мероприятия будет дана возможность покататься на коньках, продегустировать национальные блюда участников форума и посмотреть театральные постановки.

«В Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политики до 2030 года. Планируются мероприятия, направленные на выявление, поощрение и распространение лучших практик по поддержке семей с детьми в работе корпоративного сектора, и события, которые позволят объединить членов семей разных возрастов», — подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков.

По словам главы Росмолодёжи Ксении Разуваевой, форум станет «пространством для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых». Она добавила, что в форуме будут участвовать династии со всех концов России, включая семьи, которые на протяжении долгих лет вносят большой вклад в развитие своих регионов и отраслей экономики.

В завершении форума 23 января торжественно объявят старт Год семьи в России.

Как передавало ИА Регнум, указ об объявлении 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин 22 ноября прошло года. Отмечалось, что решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

В преддверии Дня матери Путин отметил, что ключевыми стратегическими приоритетами страны являются улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей.