Тегеран, 18 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Десять человек погибли в результате ракетного удара Пакистана по Ирану в четверг в 4:30 утра (05:00 мск). Все жертвы обстрела были гражданами Пакистана, сообщил заместитель губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан Алирез Мархамати.

Irna/Keystone Press Agency /Global Look Press

«Пакистанская армия атаковала три жилых квартала в одном из приграничных сёл Ирана тремя дронами сегодня утром, в четверг. В результате этих нападений были разрушены четыре жилых дома и убиты около 10 женщин и детей», — приводит слова Мархамати IRNA.

Сейчас органы разведки и профильные ведомства Ирана выясняют, каким образом эти люди проникли на территорию страны и остались ранее незамеченными в этих районах, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, Пакистан привёл свою армию в «чрезвычайно высокую» боевую готовность на фоне обострения ситуации с Ираном. Также Пакистан выразил протест Ирану из-за нарушения его воздушного пространства.

16 января иранские войска — корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и дронами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на территории Пакистана.