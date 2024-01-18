Москва, 18 января, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В странах Евросоюза распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей ЕС при контактах с российскими дипломатами, сообщил 18 января глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Взял тут такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методичка распространена, и ей надо следовать», — сказал он.

По его словам, в методичке европейским дипломатам рекомендуется избегать двусторонних контактов с представителями России, посещения любых мероприятий, организованных российской стороной. Правила распространяются и на праздничные приёмы по случаю Дня народного единства 4 ноября, Дня дипломата 10 февраля, Дня защитника Отечества 23 февраля, Дня Победы 9 мая и Дня России 12 июня.

Кроме того, добавил Лавров, согласно методичке, российские дипломаты не могут быть приглашены на приёмы, проводимые под эгидой Евросоюза. Некоторые ограничения действуют и в случае участия представителей Евросоюза и России на международных мероприятиях. Так, рекомендуется избегать непосредственно соседства европейской и российской делегаций на общих фото и официальных собраниях.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что это и есть ответ на вопрос, как Россия оценивает перспективы переговоров.

Как предавало ИА Регнум, на этой же пресс-конференции Лавров заявил, что Западу верить нельзя, последние заблуждения на этот счёт у России окончательно исчезли с началом спецоперации на Украине. Коллективный Запад, по его словам, по-прежнему хочет одного — жить за счёт других и быть умнее всех.

Также он отметил, что минувший год показал неприятие геополитических «манер» Запада в мире. России в 2024 году предстоит избавиться от какой-либо зависимости от стран Запада.

Кроме того, Лавров указал, что США не позволят Европе иметь стратегическую автономию. Что касается перспектив возобновления стратегического диалога России и США, то оно, по мнению Лаврова, невозможно в отрыве от состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом Вашингтон, отметил глава МИД, сделал ставку на своё военное превосходство и создал условия, неприемлемые для России с точки зрения договоров о разоружении.