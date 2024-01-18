Москва, 18 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В московском офисе компании Wildberries работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе компании в Санкт-Петербурге. Об этом 18 января сообщила пресс-служба маркетплейса.

Александр Щербак/ТАСС

«Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на работу это никак не влияет, компания работает в штатном режиме и заинтересована в том, чтобы причины возгорания были установлены.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга вспыхнул 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности. Горение удалось локализовать только спустя несколько часов. На 50 тыс. кв. м площади склада произошло обрушение. К утру следующего дня ранг пожара снизили до первого. Днём 14 января в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

Позднее стало известно, что один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах намеревался поджечь его, о чём писал в рабочем чате. Мужчина утверждал в переписке, что осуществил своё намерение.