Москва, 18 января, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Россия призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов политико-дипломатическими методами. Об этом 18 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обострение отношений между Ираном и Пакистаном.

Отмечается, что Россия с тревогой наблюдает за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье.

«Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами», — заявила дипломат, комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлечённых стран.

«Вызывает сожаление, что подобное происходит между дружественными странами ШОС, с которыми мы развиваем партнёрские отношения», — отметила дипломат.

Она добавила, что дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.

«Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз», — говорится в заявлении.

Также подчёркивается принципиальная готовность России к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.

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