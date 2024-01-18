Сирия, 18 января, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В результате авиаудара Иордании по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 11 человек, сообщил 18 января «РИА Новости» местный источник.

Anas Alkharboutli/ dpa / Global Look Press

«Одиннадцать человек, включая детей и женщин, погибли при ударах иорданской авиации по провинции Эс-Сувейда», — сказал он.

По его словам, атака произошла в ночь с 17 на 18 января.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии.

В КСИР уточняли, что четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.