Футболист Круговой объяснил переход из «Зенита» в ЦСКА
Круговой: «Зенит» предлагал лучшие условия, но я выбрал играть в футбол в ЦСКА
Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой заявил, что клуб предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал переход в ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол.
«Не хочу спекуляций и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — написал Круговой в Telegram-канале.
Он добавил, что переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, а решение о переходе было обдуманным и взвешенным.
Также футболист сообщил, что, скорее всего, проводит последний день в главной команде «Зенита». По его словам, председатель правления клуба Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак оповестили его, что он будет играть за «Зенит-2».
Как передавало ИА Регнум, ЦСКА объявил, что Круговой перейдёт из «Зенита» летом 2024 года. Договор предусматривает опцию продления ещё на один сезон. 25-летний футболист присоединится к ЦСКА в статусе свободного агента.