Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой заявил, что клуб предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал переход в ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол.

Александр Гальперин/РИА Новости Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой

«Не хочу спекуляций и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — написал Круговой в Telegram-канале.

Он добавил, что переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, а решение о переходе было обдуманным и взвешенным.

Также футболист сообщил, что, скорее всего, проводит последний день в главной команде «Зенита». По его словам, председатель правления клуба Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак оповестили его, что он будет играть за «Зенит-2».

Как передавало ИА Регнум, ЦСКА объявил, что Круговой перейдёт из «Зенита» летом 2024 года. Договор предусматривает опцию продления ещё на один сезон. 25-летний футболист присоединится к ЦСКА в статусе свободного агента.