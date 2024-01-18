Пакистан привёл армию в «чрезвычайно высокую» боевую готовность
Исламабад, 18 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Пакистан поднял свою армию по тревоге на фоне обострения ситуации с Ираном, сообщает 18 января Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской службы безопасности.
«Вооружённые силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что «любая авантюра» с иранской стороны получит силовой ответ.
Как передавало ИА Регнум, 16 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и дронами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана.
МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории. 18 января Пакистан провёл контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.