Москва, 18 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Московский аэропорт Шереметьево ввёл ограничения на приём самолётов, сообщил 18 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Софья Сандурская/ТАСС

«На 14:00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на приём воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации добавил, что аэропорт Домодедово работает без ограничений. Он пояснил, что временные ограничения на некоторых маршрутах были введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт Внуково в Москве на некоторое время приостанавливал приём и отправку воздушных судов.