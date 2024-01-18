Москва, 18 января, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея об отказе присоединиться к БРИКС является суверенным решением страны, однако оно неокончательное. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Robert Seitz/Global Look Press

«Насчёт заявления Аргентины, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было при предыдущем правительстве, предыдущем президенте. Когда это приглашение было направлено, президент (Альберто) Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов. Это всем было известно», — сказал глава российского МИД.

Вместе с тем он отметил, что решение Милея является не «отказом» от вступления в БРИКС, а «объяснением, почему они сейчас к этому не готовы».

«Мы это восприняли так», — отметил Лавров.

Он добавил, что Аргентина определится со своей позицией по БРИКС после того, как «войдёт в курс дела», а именно тогда, когда аргентинское руководство с большим основанием сможет определить свою позицию по этому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Милей направил письма президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Соответствующие письма Милей также направил главам каждой из стран — участниц БРИКС: Луису Инасиу Луле да Силве (Бразилия), Сирилу Рамафосе (ЮАР), Нарендре Моди (Индия). В письме говорилось, что Аргентина не считает целесообразным становиться членом БРИКС с 1 января 2024 года.

Милей в ноябре 2023 года победил на президентских выборах в Аргентине. Он заявлял, что не видит смысла развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, но пообещал не мешать частным компаниям работать с этими странами. В команде Милея заявляли, что рассматривают возможность присоединения к БРИКС, но так, чтобы участвовать не очень активно.

В свою очередь, в конце декабря прошлого года министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что при отказе от присоединения к БРИКС Аргентина руководствовалась в том числе идеологическими соображениями.

При этом на вопрос журналиста, было ли решение Буэнос-Айреса не присоединяться к БРИКС идеологическим или практическим, она ответила, что и то, и то. Мондино добавила, что Аргентина уже имеет торговые отношения со странами БРИКС. По словам главы МИД, Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых США, Израиль, Новая Зеландия, европейские страны, Канада.

Вместе с тем с 1 января в БРИКС вступили пять новых стран — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Число участников БРИКС выросло до десяти.

Заявки на вступление в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана были одобрены лидерами стран объединения на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что БРИКС будет расширяться и дальше. При этом новое правительство Аргентины, пришедшее к власти в декабре 2023 года, отказалось от вступления в организацию.

Кроме того, Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. По этому поводу Путин отметил, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.