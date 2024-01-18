Берлин, 18 января, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Задержание актёра и политика Арнольда Шварценеггера в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов резко повысило их стоимость. Об этом 18 января сообщила немецкая газета Bild.

AP/TASS Арнольд Шварценеггер

Отмечается, что Шварценеггер по-прежнему намерен продать с аукциона часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. И если первоначально он оценивал их примерно в 20 тыс. евро, то теперь стартовая цена торгов составляет 50 тыс. евро.

По данным Bild, после инцидента на таможне этой моделью заинтересовались уже десятки коллекционеров.

Также издание сообщает, что всего в мире 20 таких часов. А эта модель сделана специально для Шварценеггера, он носил их в нескольких фильмах. На корпус нанесено изображение его торса и написано «Arnold Classic».

В комментарии газете 76-летний актёр назвал бюрократические проволочки проблемой, которой больна Германия, и пошутил, что сейчас это самые просматриваемые часы в мире.

Как передавало ИА Регнум, Шварценеггер собирался вылететь из Мюнхена в австрийский Кицбюэль, где планировал посетить Всемирный климатический саммит. Вопросы у сотрудников таможни возникли из-за дорогостоящих часов Audemars Piguet, стоимость которых сам актёр оценил в 20 тыс. евро. При прохождении таможенного контроля он был задержан. Шварценеггер утверждал, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, однако сотрудники таможни к этому аргументу не прислушались.

Позднее стало известно, что Шварценеггера допросили, после чего потребовали заплатить 26 тысяч евро за часы, 4 тысячи евро налога и 5 тысяч евро штрафа. Половину этой суммы актёр должен был выплатить наличными, которых у него не оказалось. Офицер сопроводил его в отделение банка.